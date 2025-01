Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Der Asteroid, dessen Einschlag die Dinosaurier tötete, stammte aus dem äußeren Sonnensystem. Wann geriet er auf Kollisionskurs zur Erde? Inzwischen glaubt man, dass der Asteroid, dessen Einschlag vor 66 Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier besiegelte, in einem Bereich jenseits der Jupiterbahn entstanden ist und zu den sogenannten kohligen Chondriten gehörte, einer sehr primitiven Asteroidenart, die sich unmittelbar während der Entstehung des Sonnensystems gebildet hat. Auch wenn diese Brocken im äußeren Sonnensystem entstanden sind, wanderten sie bald durch gravitative Wechselwirkungen mit den Planeten weiter Richtung Sonne und finden sich heute hauptsächlich im äußeren Bereich des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter. In der Frühphase des Sonnensystems gab es zahlreiche Einschläge dieses Asteroidentyps auf der Erde und man nimmt an, dass sie die junge Erde mit Wasser und auch mit organischen Molekülen versorgt haben. Simulationen haben gezeigt, dass inzwischen nur noch alle vielleicht 250 Millionen Jahre ein solcher Asteroid durch gravitative Wechselwirkungen von seiner Bahn im Asteroidengürtel ins innere Sonnensystem abgelenkt wird. Der "Dinosaurier-Killer" dürfte damit zunächst von seinem Geburtsort ins den Asteroidengürtel gewandert sein dort dann irgendwann abgelenkt worden sein. Wann er dann aber auf eine Umlaufbahn um die Sonne geriet, auf der er die Erdbahn kreuzte und wie lange er auf dieser Umlaufbahn unterwegs war, bevor es schließlich zur Kollision kam, ist kaum zu ermitteln, da präzise Bahndaten über das Objekt fehlen.

