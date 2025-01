Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange kann man noch die sechs Planeten am Himmel sehen? In zahlreichen Medien ist derzeit von einer "Planetenparade" die Rede und es sind Grafiken zu sehen, bei denen sechs Planeten dicht nebeneinander am Himmel stehen. Insbesondere diese Grafiken sind etwas irreführend: Tatsächlich sind am Abendhimmel derzeit theoretisch sechs Planeten zu sehen, allerdings nur vier davon mit bloßem Auge. Und man kann sie auch nicht in einem engen Bereich am Himmel sehen, sondern sie sind von Osten bis Südwesten über den Himmel verteilt. Mars, der gerade seine Opposition hatte, geht praktisch noch zu Sonnenuntergang im Osten auf. Die Venus ist bei Sonnenuntergang hell leuchtender Abendstern im Südwesten. Hier findet sich zudem, wenn auch deutlich lichtschwächer, Saturn. Jupiter ist im Südosten zu sehen und steht hoch am Himmel. Etwas südlicher von Jupiter befindet sich Uranus, ist aber nicht mit bloßem Auge auszumachen. Neptun schließlich ist am Abend etwas südlich von Venus und Saturn zu finden. Aber auch Neptun ist nicht ohne Hilfsmittel zu beobachten. Das Ende der Sichtbarkeit von sechs Planeten läutet Saturn ein: Seine Untergänge werden sich immer weiter in die frühen Abendstunden verlagern, gleichzeitig geht die Sonne immer später unter. Im Laufe der erste Februarhälfte dürfte es daher immer schwieriger sein, den Ringplaneten noch über dem Westhorizont auszumachen.

