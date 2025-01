Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit sind geostationäre Satelliten, die zusammen an einem Punkt im Orbit stationiert sind, voneinander entfernt? Tatsächlich gibt es im geostationären Orbit, der beispielsweise bei Fernsehsatelliten beliebt ist, einige Positionen, auf denen sich gleich mehrere Satelliten befinden. Erstmals wurde diese "Collocation" vom Satellitenbetreiber SES mit Astra-Satelliten bei 19,2 Grad durchgeführt. Maximal befanden sich bis zu acht Satelliten an dieser Position, deren Signale alle mit entsprechend ausgerichteter Schüssel empfangen werden konnten. Inzwischen wird das Prinzip auch von anderen Satellitenbetreibern angewandt. Natürlich sind die Satelliten nicht alle am exakten theoretischen Punkt ihrer Bahn, so dass ihr Orbit regelmäßig angepasst werden muss. Im Falle der Astra-Satelliten befinden sich die Satelliten alle innerhalb eines gedachten Kubus mit einer Kantenlänge von 150 Kilometern, wobei der Abstand zwischen den Satelliten minimal etwa fünf Kilometer betragen sollte.

