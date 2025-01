Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War der Luftdruck auf der Erde immer gleich? Der Luftdruck auf der Erde hängt stark von der atmosphärischen Zusammensetzung ab und dürfte in den vergangenen vier Milliarden Jahren durchaus variiert haben. Gesicherte Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ist allerdings nicht so leicht. Es erfordert präzise Atmosphärenmodelle und deren Abgleich mit "Zeitzeugen". Dabei handelt es sich beispielsweise um bestimmte Gesteinsablagerungen, deren Entstehung man einer bestimmten Zeit zuordnen und dann Rückschlüsse auf die damaligen Umweltbedingungen machen kann. So gibt es beispielsweise eine Studie, die zu dem Schluss kommt, dass der Luftdruck vor 2,7 Milliarden Jahren noch nicht einmal halb so groß war wie heute. Andere argumentieren aber auch, dass der Luftdruck in der nicht ganz so weit zurückliegenden Vergangenheit (vor vielleicht 60 bis 100 Millionen Jahren) deutlich höher gewesen sein muss. Wirklich verlässliche Aussagen über die Entwicklung des Luftdrucks im Laufe der Erdgeschichte lassen sich allerdings noch nicht machen.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.