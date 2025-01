Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man ein Raumschiff nicht einfach während des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre so stark abbremsen, dass kein Hitzeschutz notwendig ist? Theoretisch ja, praktisch nein. Um dies zu tun, würde ein Raumschiff sehr große Mengen an Treibstoff benötigen, um die notwendige Bremswirkung zu erzielen. Dieser Treibstoff müsste dann ins All mitgenommen werden, was die ganze Mission komplett unwirtschaftlich machen würde. Um von den hohen Geschwindigkeiten, die benötigt werden, um ein Raumschiff im Orbit zu halten, auf "ungefährliche" Geschwindigkeiten abzubremsen, kann man daher nicht auf Triebwerke, sondern muss auf die natürliche Bremswirkung der Atmosphäre setzen - und damit auf einen Hitzeschutz.

