Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie bewegt sich die Sonne durch die Milchstraße in Bezug auf die Ekliptik? Unsere Sonne umrundet das Zentrum der Milchstraße einmal in rund 230 Millionen Jahren. In Bezug auf ihre eigene Rotationsachse (und damit im Prinzip die Ekliptik, also die Ebene des Planetensystems, in der die Planeten um die Sonne kreisen) bewegt sich die Sonne in einem Winkel von etwa 60° zur galaktischen Ebene geneigt durch die Milchstraße. Übrigens kreist die Sonne nicht genau in der galaktischen Ebene, sondern vollführt während eines Umlaufs eine Art Wellenbewegung.

