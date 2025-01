Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Lichtjahre hat die Erde in den vergangenen vier Milliarden Jahre auf ihrer Bahn um die Sonne zurückgelegt? Wenn wir nur die Bewegung der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne betrachten (und damit andere Bewegungen, wie etwa die Bahn von Sonne und Erde um das Zentrum der Milchstraße, außer Acht lassen) stellt sich die Rechnung grob so dar: In jedem Jahr legt die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne rund 940 Millionen Kilometer zurück, ein Lichtjahr sind etwa 9,4 Billionen Kilometer, also das Zehntausendfache. Alle Zehntausend Jahr legt die Erde somit ein Lichtjahr zurück. In vier Milliarden Jahre ergibt das 400.000 Lichtjahre.

