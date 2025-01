Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte das sichtbare Universum nicht nur ein winziger Tropfen in einem gewaltigen Ozean sein? Das sichtbares Universum ist - bedingt durch die kosmische Expansion - in jede Richtung von uns rund 46 Milliarden Lichtjahr groß. Was dahinter ist, wissen wir nicht. Die Astronomie weiß noch nicht einmal sicher, ob unser Universum unendlich oder endlich ist. Von daher könnte die poetische Beschreibung des Fragestellers durchaus zutreffend sein: Unser sichtbares Universum könnte tatsächlich nur ein winziger Bereich in einem viel größeren Universum sein.

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.