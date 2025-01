Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auf Pluto Sonnenfinsternisse durch Charon? Von der Oberfläche des Pluto aus gesehen, ist der Mond Charon etwa acht Mal größer als unser eigener Mond am Himmel und hat einen Winkeldurchmesser von etwa vier Grad. Die Sonne hingegen erscheint sehr viel kleiner, nur etwa eine Bogenminute im Durchmesser. Bei der richtigen Bahnkonfiguration kann es daher zu Sonnenfinsternissen durch Charon kommen. Eine solche Bahnkonfiguration gibt es alle 124 Jahre über mehrere Jahre hinweg, wobei wegen der scheinbaren Größe von Charon am Plutohimmel sehr ausgedehnte Gebiete auf Pluto die Sonnenfinsternis sehen können. Die nächste Zeitspanne, in der Sonnenfinsternisse auf Pluto auftreten, beginnt im Oktober 2103 und endet im Januar 2117. In diesem Zeitraum werden Sonnenfinsternisse auf Pluto bei jeder Umrundung von Charon zu sehen sein. Die maximale Dauer einer Sonnenfinsternis durch Charon beträgt dann etwa 90 Minuten.

