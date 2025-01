Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Haben die Apollo-Astronauten auf dem Mond auch eine Mondnacht miterlebt oder sind sie vorher wieder gestartet? Ein Tag auf dem Mond dauert ja einen Monat, die Astronauten der Apollo-Missionen haben sich maximal wenige Tage auf der Mondoberfläche aufgehalten. Die Mondlandung war dabei so geplant, dass die Sonne an der Landestelle gerade aufgegangen, es also "Vormittag" war. Das führte zu langen Schatten, die bei der Landung die Strukturen der Oberfläche deutlicher hervortreten ließen. Außerdem wurde es auf dem Mond dann noch nicht so heiß. Eine (Mond-)Nacht auf dem Mond hat noch kein Mensch verbracht.

