Welche kosmische Katastrophe könnte - rein theoretisch - jederzeit und unmittelbar eintreten und alles vernichten oder zumindest alles Leben? Zum Glück scheinen wir in einer relativ ruhigen und damit auch vergleichsweise sicheren Region der Milchstraße zu leben: So gibt es in der näheren Umgebung praktisch keine Sterne, die plötzlich als Supernova explodieren könnten. Eine solche Explosion in unmittelbarer Nachbarschaft wäre für das Leben auf der Erde, bedingt durch die damit verbundene Strahlung, außerordentlich gefährlich, wenn nicht sogar tötlich. Das realistischste Katastrophenszenario ist der Einschlag eines großen Asteroiden oder Kometen. Allerdings kann man sich kaum Szenarien vorstellen, bei denen ein solcher Einschlag ohne Vorwarnung, also "unmittelbar" erfolgen würde. Blieben nur noch sehr spekulative Szenarien, wie etwa die Kollision mit einem vagabundierenden Schwarzen Loch, das aus irgendeinem Doppelsystem herauskatapultiert wurde.

