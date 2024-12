Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der Unterschied zwischen "geosynchron" und "geostationär"? Beide Begriffe beschreiben Umlaufbahnen von Satelliten um die Erde, wobei eine geostationäre Umlaufbahn einen Spezialfall der geosynchronen Umlaufbahnen darstellt: Eine geosynchrone Umlaufbahn ist ein Orbit, bei dem die Umlaufzeit um die Erde mit der Rotationsdauer der Erde exakt übereinstimmt; allerdings muss das nicht für jeden Zeitpunkt gelten, so dass der Satellit am Himmel für einen Beobachter auf der Erde nicht fest an einem Punkt steht, sondern sich bewegt. Das ist bei einer geostationären Umlaufbahn anders: Bei einer Bahnneigung von 0 Grad und einer Exzentrizität von 0 steht ein Satellit für den Beobachter immer am selben Punkt am Himmel. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.