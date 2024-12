Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Aufgrund der großen Entfernungen im All sieht man ja praktisch nur in die Vergangenheit. Lässt sich trotzdem auf das jetzige Aussehen entfernter Galaxien schließen? Tatsächlich ist jeder Blick ins All ein Blick in die Vergangenheit. Schon das Aussehen unserer Sonne sehen wir mit einigen Minuten Verzögerung und unsere Nachbargalaxie Andromeda sogar in einen Zustand, wie sie vor über zwei Millionen Jahren ausgesehen hat. Wenn man eine einzelne entfernte Galaxie betrachtet, lässt sich nicht vorhersagen oder bestimmen, wie diese Galaxie heute genau aussehen wird. Allerdings lassen sich allgemeine Aussagen treffen: So dürften viele der Galaxien in großer Entfernung in etwa so aussehen, wie beispielsweise unsere Milchstraße und unsere galaktischen Nachbarn in ihrer Jugendzeit. Umgekehrt dürften weit entfernten Systeme heute in etwa den Galaxien gleichen, die wir in unserer näheren Umgebung sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.