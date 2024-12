Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kommt die Entweichgeschwindigkeit der Erde zustande? Die Entweichgeschwindigkeit der Erde beträgt 11,2 Kilometer pro Sekunden. Beschleunigt man ein Objekt an der Erdoberfläche (genauer vom Äquator) auf diese Geschwindigkeit, kann es - ohne weiteren Antrieb - den gravitativen Einflussbereich der Erde verlassen. Wer zum Beispiel einen Stein wirft, weiß, dass dieser irgendwann zur Erde zurückfällt. Je schneller wir ihn werfen, desto weiter wird der Stein aber fliegen. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird er dann gar nicht mehr auf die Erde zurückfallen, sondern in einen Orbit um die Erde eintreten (von der Luftreibung in niedriger Höhe einmal abgesehen). Wird die Geschwindigkeit dann noch größer, ist irgendwann der Punkt erreicht, auf dem er auch der Anziehungskraft der Erde entkommen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.