Was bedeutet bei der Angabe der Sternbildgröße die Abkürzung deg2? Es handelt sich bei "deg" um die Abkürzung des englischen Worts für Grad (degree). Am Himmel orientiert man sich mithilfe von Gradangaben, da wir es ja mit einer "Himmelskugel" zu tun haben. Entsprechend ist auch die Fläche eines Sternbilds in Quadratgraden, abgekürzt deg2, angegeben. Man spricht hier von einem Raumwinkel. Die Himmelskugel umfasst 41.253 Quadratgrade, das flächenmäßig größte Sternbild ist die Wasserschlange mit 1302,844 Quadratgraden, das kleinste das Kreuz des Südens mit 68,447 Quadratgraden.