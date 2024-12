Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Gravitation herrscht an der Oberfläche des vermuteten Planeten Neun? Könnten Astronauten diesen Planeten betreten? Planet Neun ist ein vermuteter Planet im äußeren Sonnensystem. Seine Existenz könnte eine Reihe von ungewöhnlichen Bahnen von Objekten in dieser Region erklären - ob es den Planeten aber wirklich gibt, weiß man jedoch nicht. Um jedoch einen ausreichend großen Einfluss auf seine Umgebung haben zu können, muss der Planet eine bestimmte Mindestmasse haben. Man schätzt sie grob auf die fünf- bis neunfache Masse der Erde. Wie stark dann die Anziehungskraft auf der Oberfläche des Planeten ist, hängt jedoch nicht nur von seiner Masse, sondern auch von seiner Größe ab. Ist sein Radius auch größer als der der Erde, muss sich die Anziehungskraft nicht so deutlich unterscheiden, sonst könnte sie vielleicht bis zum Doppelten der Erdanziehungskraft betragen. Vermutlich könnten Menschen aber auch diese Bedingungen - zumindest für eine überschaubare Zeit - aushalten, wenn auch die Fortbewegung recht mühsam werden würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.