Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird der Erdkern irgendwann ausgekühlt sein? Die Erforschung des Erdkerns und seiner genauen Eigenschaften ist sehr kompliziert, weil man nicht direkt an ihn herankommt und somit nur indirekt auf das schließen kann, was sich viele tausend Kilometer unter der Oberfläche abspielt. Sicher ist, dass der Erdkern langsam abkühlt, die genaue Geschwindigkeit ist allerdings nicht vollkommen klar. Wir reden hier jedoch über Zeiträume von vielen Milliarden Jahren. So dürfte der Erdkern noch einige Milliarden Jahre eine ausreichend hohe Temperatur aufweisen, um in Teilen flüssig zu sein und damit ein Magnetfeld zu ermöglichen. Bis er dann komplett ausgekühlt ist, werden noch viele weiteren Milliarden Jahre vergehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.