Wie hängen die gravitativen Einflussbereiche der Himmelskörper im Weltall zusammen? Die gravitativen Einflussbereiche von Objekten lassen sich nicht voneinander abgrenzen: Sie überlappen sich. Abhängig von der Masse des einzelnen Objektes und der Entfernung eines Testkörpers davon ist die Anziehungskraft nur unterschiedlich stark. So reicht der gravitative Einfluss der Sonne weit über die Bahnen der acht Planeten hinaus, wer sich aber in der Nähe der Erde aufhält, spürt zunächst den gravitativen Einfluss der Erde. Aus diesem Grund konnte man beispielsweise auch aus Unregelmäßigkeiten in der Bahn des Uranus auf die Existenz des Planeten Neptun schließen. Die Uranusbahn um die Sonne ließ sich einfach nicht allein durch den Einfluss der bekannten Planeten erklären, so dass man ein weiteres massereiches Objekt vermutete - und schließlich auch entdeckte.