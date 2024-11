Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie schnell wird eine Raumsonde mit einem Ionenantrieb? Bei einem Ionenantrieb führt ein Raumschiff einen Tank mit Gas, wie etwa Xenon, mit sich, das mithilfe von Strom, den die Sonde durch Solarzellen gewinnt, ionisiert, elektrisch beschleunigt und ins All ausgestoßen wird. Auf diese Weise erhält die Sonde einen leichten Schub in die Gegenrichtung. Der Vorteil ist, dass der mitgeführte Treibstoff auf diese Weise sehr effizient verwendet wird, der Nachteil ist, dass der Schub nur sehr gering ist, höhere Geschwindigkeiten also nur über einen längeren Zeitraum erreicht werden können, der Antrieb also sehr lange laufen muss. Deswegen kann man mit einem Ionenantrieb auch nicht von einem Planeten ins All starten. Theoretisch sind mit dem Antrieb Geschwindigkeiten von mehr als 320.000 Kilometern pro Stunde möglich - wenn der Antrieb denn lange genug läuft. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.