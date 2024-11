Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist durch das helle Zentrum der Sombrerogalaxie jeder Ort in der Galaxie hell erleuchtet? Nein, das ist nicht der Fall. Wenn man sich allerdings auf einem Planeten in der Nähe des Zentrums der Galaxie befinden würde, dürfte der Nachthimmel durch die vielen Sterne dort spektakulär aussehen und vermutlich würde es dort auch in der Nacht nicht wirklich dunkel werden, sondern eher Lichtbedingungen herrschen wie in der Dämmerung bei uns. Wie hell es allerdings auf weiter vom Zentrum entfernten Planeten ist, ist zum Beispiel davon anhängig, ob man einen ungestörten Blick auf das Zentrum hat oder ob nicht vielleicht Staubschwaden den direkten Blick behindern. Das ist sogar nicht unwahrscheinlich, wenn sich das Planetensystem in einem der Spiralarme der Galaxie befindet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.