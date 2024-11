Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man über die Anzahl von aktuell möglichen technischen Zivilisationen in unserer Galaxie spricht, berücksichtigt man dabei die Lichtlaufzeit? Grundsätzlich betrachtet man bei Signalen, die man aus dem All empfängt, immer den Zustand des aussendenden Objekts, von dem wir auch wissen können: Manche ferne Sonne, die an unserem Himmel noch hell strahlt, könnte beispielsweise schon erloschen oder explodiert sein. Nur können wir davon nichts wissen und es auch nicht messen. Analog sollte man auch bei technischen Zivilisationen die Signale betrachten, die wir heute möglicherweise auf der Erde empfangen können. Die Frage der Laufzeit des Lichts bzw. von elektromagnetischen Wellen ist natürlich ein Problem, auf das die Wissenschaft immer wieder hinweist: Eine Kommunikation wäre selbst mit "nahen" Zivilisationen nie in Echtzeit möglich. Bis unsere Antwort auf eine Nachricht den Empfänger erreicht, vergehen Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte und die Zivilisation, die die Nachricht ausgesendet hat, existiert vielleicht gar nicht mehr oder hat die Nachricht längst vergessen. Das ist auch der Grund, warum viele Forschende es zwar durchaus für möglich halten, dass sich noch irgendwo anders intelligentes Leben entwickelt hat, es aber für äußerst unwahrscheinlich halten, dass wir tatsächlich auch Kontakt aufnehmen können. Die Zeit spielt nämlich nicht nur in Sachen Licht- bzw. Signallaufzeit eine Rolle, sondern noch viel allgemeiner: Die Erde gibt es seit über vier Milliarden Jahren, die Menschheit ist aber erst seit rund 100 Jahren in der Lage, mithilfe von Radiowellen zu kommunizieren - ein verschwindend kleiner Zeitraum. Für eine erfolgreiche Kommunikation mit einer anderen Zivilisation müssen beide Zivilisationen zum richtigen Zeitpunkt den richtigen bzw. einen kompatiblem Entwicklungsstand haben, sonst klappt keine Kommunikation. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.