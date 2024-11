Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Fluchtgeschwindigkeit berechnete Vesto Slipher für die Sombrerogalaxie M 104? Der US-amerikanische Astronom Vesto Slipher war der erste, der Radialgeschwindigkeiten von Galaxien - oder wie man damals noch sagte: Spiralnebeln - gemessen hat. Er nutzte dazu einen Spektrografen am Lowell Observatory. In einem 1915 in der Zeitschrift Popular Astronomy veröffentlichten Artikel gibt er eine Übersicht über seine bisherigen Messungen. Die oft über mehrere Nächte auf Fotoplatten aufgenommenen Spektren wurden von ihm mithilfe eines "Spectrocomparators" mit einem Referenzspektrum verglichen, wobei man die gesuchte Geschwindigkeit nach einer einfachen Rechnung aus den ablesbaren Werten ermitteln konnte. Genau diese Geschwindigekeiten gibt Slipher dann auch in seinen Veröffentlichungen an. Für die Sombrerogalaxie ermittelte er eine überraschend hohe Radialgeschwindigkeit von 1100 km/s. Der heutige Wert ist 1024 km/s. Slipher lieferte damit die ersten Hinweise auf eine Expansion des Universums. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.