Gibt es heute noch Antimaterie im Universum? Es gibt dafür keine Hinweise. Das ist einerseits gut, andererseits stellt das die Wissenschaft auch vor ein großes Rätsel: Nach allem was man bislang weiß, sollten Materie und Antimaterie in gleich großen Mengen im Urknall entstanden sein. Da sich Materie und Antimaterie gegenseitig auslöschen, wir aber heute existieren, muss es mehr Materie als Antimaterie gegeben haben. Was aber geschah mit der fehlenden Antimaterie bzw. warum entstand weniger davon? All das weiß man bislang nicht. Wer dieses Rätsel löst, wäre sicherlich ein vielversprechender Kandidat bzw. eine Kandidatin für den Nobelpreis.