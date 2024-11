Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Zieht ein Schwarzes Loch von allen Seiten Materie an und sieht daher auch aus jeder Richtung gleich aus? Die Gravitationswirkung eines Schwarzen Lochs wirkt in alle Richtungen. Allerdings sollte man sich ein Schwarzes Loch nicht wie einen gewaltigen Staubsauger vorstellen, der alles Material in seiner Umgebung einsaugt. Sterne in einer stabilen Umlaufbahn um das Schwarze Loch können dieses gefahrlos umrunden. Nur wenn ihre Bahn, etwa durch Störungen von außen, abgelenkt wird, können sie ins Schwarze Loch geraten. Das Material, das dem Schwarzen Loch zu nahe gekommen ist, sammelt sich dann in einer Scheibe um das Schwarze Loch und heizt sich hier auf hohe Temperaturen auf, bevor es im Schwarzen Loch verschwindet. Die dabei freiwerdende Strahlung kann man sehen. Da diese Scheibe eine Ausrichtung hat, sehen Schwarze Löcher und ihre unmittelbare Umgebung nicht aus jeder Blickrichtung gleich aus. Im Fall von supermassereichen Schwarzen Löchern führt der unterschiedliche Blickwinkel, mit dem wir auf das Galaxienzentrum blicken, dann zu unterschiedlichen Erscheinungsformen für sogenannte aktive Galaxienkerne, also supermassereiche Schwarze Löcher, die gerade Material verschlingen. Sie haben verschiedene Namen erhalten, wie Quasare, Seyfert-Galaxien oder BL-Lacertae-Objekte, sind aber alles aktive supermassereiche Schwarze Löcher. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.