Entstehen bei der Kernfusion in der Sonne alle Elemente des Periodensystems? Nein. In der Sonne wird lediglich Wasserstoff zu Helium fusioniert, in massereicheren Sternen kann dann auch Helium zu Kohlenstoff, Kohlenstoff zu Sauerstoff und weiter über Silizium und Magnesium zu Eisen fusioniert werden. Bei Eisen ist für die Kernfusion in Sternen Schluss, weil nur bis zum Eisen bei der Fusion Energie frei wird. Um noch schwerere Elemente zu erzeugen, müsste man Energie zuführen. Elemente schwerer als Eisen entstehen in der Regel durch den Einfang von Neutronen, beispielsweise in Supernova-Explosionen oder im Inneren von Riesensternen. Hierbei handelt es sich dann aber nicht um Kernfusionsprozesse.