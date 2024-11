Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind Sterne, die auf alten Fotoplatten zu sehen waren, wirklich verschwunden? Durch die Digitalisierung alter fotografischer Platten ist ein Vergleich mit modernen Himmelsdurchmusterungen vergleichsweise einfach möglich. Astronominnen und Astronomen haben sich tatsächlich mit der Frage beschäftigt, ob Sterne, die einst auf Fotoplatten zu sehen waren, sich alle auch in modernen Sternkatalogen wiederfinden lassen. Dabei wurden tatsächlich eine beträchtliche Zahl von Objekten auf alten Platten entdeckt, für die man heute keine Entsprechung findet. Man rätselt nun, was mit ihnen passiert ist. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Sie könnten beispielsweise ohne Supernova-Explosion in ein Schwarzes Loch kollabiert sein, sie könnten sich am Himmel sehr schnell bewegen, so dass sie nicht mehr zu lokalisieren sind oder sie könnten bei der Aufnahme der Fotoplatte einen Helligkeitsausbruch gehabt haben, der sie erst sichtbar gemacht hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.