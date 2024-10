Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Sterne befinden sich im Universum und hat jeder dieser Sterne Planeten wie die Erde? Die Anzahl der Sterne im Universum lässt sich allenfalls grob abschätzen: Allein in unserer Milchstraße dürfte es so zwischen 100 Milliarden und einer Billion Sterne geben - wirklich genau lässt sich das nicht sagen. Im Universum dürfte es ungefähr so viele Galaxien geben wie in unserer Milchstraße Sterne, womit man - wenn man von einer durchschnittlichen Galaxiengröße ausgeht, die in etwa der Milchstraße entspricht - auf eine Zahl von 10 bis 1000 Trilliarden Sterne im gesamten Universum kommt. Wie viele dieser Sterne nun einen Planeten aufweisen, der der Erde ähnelt und der vielleicht sogar Leben ermöglichen könnte, lässt sich nicht sagen. Was man weiß ist, dass Planeten zumindest in unserer Galaxie nicht wirklich selten sind. Die Suchmethoden sind aber noch zu selektiv, um eine sichere Aussage darüber machen zu können, welche Art von Planeten wie häufig vorkommt. Jeder Stern dürfte aber nicht über Planeten bzw. erdähnliche Planeten verfügen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.