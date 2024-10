Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeuten beim Stern Betelgeuse die Angaben zur Eigenbewegung? Obwohl man Sterne lange Zeit als "Fixsterne" bezeichnet hat, bewegen sie sich am Himmel - meist allerdings so langsam, dass man in einem Menschenleben kaum eine Änderung ihrer Position am Himmel bemerkt. Sie lassen sich aber messen. Angegeben werden die Bewegungen der Sterne in Bezug auf ihre Koordinaten an unserem Himmel, hier also in Deklination und Rektaszension. Bei Betelgeuse betragen diese Werte 27,54 mas/a (RA) und 11,30 mas/a (Dek). Dabei bedeutet die Einheit "mas/a" Millibogensekunde pro Jahr. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.