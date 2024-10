Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte die Überwindung der Lichtgeschwindigkeitsgrenze doch irgendwie möglich sein? Nach Einstein ist die obere Grenze für alle Bewegungen die Lichtgeschwindigkeit und bislang hat man keinen Hinweis darauf gefunden, dass dies nicht stimmt, bzw. sich diese Grenze irgendwie direkt umgehen lassen könnte. Allerdings gibt es Überlegungen, ob und wie man Einstein quasi austricksen kann: Sie beruhen auf einer Idee, die in Science-Fiction-Filmen oft angewandt wird. So könnte man die Raumzeit vor und hinter dem Raumschiff so manipulieren, dass es lokal zwar nicht schneller fliegt als das Licht, effektiv aber schon. In der Reihe Star Trek ist dies als Warp-Antrieb bekannt. Theoretiker haben sich intensiv darüber Gedanken gemacht, wie und ob das funktionieren könnte. Bislang scheitern sie allerdings an den ungeheuren Energien, die für die Bildung einer solchen "Warpblase" nötig wären. Aber noch ist etwas Zeit: Bei Star Trek wird der Warp-Antrieb auch erst Mitte des 21. Jahrhunderts entdeckt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.