Was ist schlimmer: Wenn ein Asteroid in der Erdatmosphäre explodiert oder in einem Stück einschlägt und einen Krater bildet? Das lässt sich so einfach nicht beantworten: Ob ein Asteroid in der Erdatmosphäre explodiert oder aber einschlägt, hängt neben der Zusammensetzung vor allem von seiner Größe ab. Welche Schäden angerichtet werden, ist wiederum von dem Ort abhängig, wo der Einschlag bzw. die Explosion passiert: Die Explosion eines Asteroiden von vielleicht 20 Meter Durchmesser, wie sie sich 2013 in der Nähe der Stadt Tscheljabinsk ereignete, hätte über einer größeren Stadt wie New York vermutlich sehr viel mehr Schäden angerichtet und wohl auch Opfer gefordert. Der Einschlag eines Asteroiden mit Kraterbildung (mit einer Größe von über 20 Meter Durchmesser) wird - bis zu einer bestimmten Größe - nur lokale Folgen haben. Auch hier würde ein Einschlag in der Wüste, im Meer oder in der sibirischen Steppe kaum - oder nur begrenzte - Schäden verursachen, während ein Einschlag in einer Stadt dramatischere Folgen haben könnte.