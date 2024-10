Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann Europa Clipper den vermuteten Ozean vermessen und dessen Zusammensetzung bestimmen? Ja und Nein. Mit den Instrumenten an Bord der NASA-Sonde Europa Clipper wird man tatsächlich versuchen, den vermuteten Ozean zu bestätigen, die Dicke des Eises zu bestimmen und auch die innere Struktur des Ozeans zu ermitteln. Seine Zusammensetzung wird man allerdings nur indirekt messen können, etwa durch Analyse von Ablagerungen auf der Oberfläche, die aus dem Ozean stammen könnten oder von Partikeln, die durch Spalten ins All ausgestoßen wurden. Einen direkten Zugang in den Ozean bietet die Sonde nicht, da sie den Jupitermond ja nur umkreisen wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.