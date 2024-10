Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würden auf der Mondoberfläche unter einer großen Glaskuppel lebende Menschen ihren "Himmel" tagsüber auch blau wahrnehmen, wie es auf der Erde der Fall ist? Nein. Der Grund dafür, dass uns der irdische Himmel blau erscheint, ist die Streuung des Lichts an Partikeln in der Erdatmosphäre. Diese Streuung fällt im Weltall oder auch auf einen Himmelskörper ohne Atmosphäre weg. Der Himmel wäre also für die Mondbewohner schwarz. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.