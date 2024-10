Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Folgen hat das Abdriften des Mondes in den nächsten 30 Jahren für die Erde? Der Mond entfernt sich pro Jahr etwa 3,8 Zentimeter von der Erde, in zehn Jahren also 38 Zentimeter und in 30 Jahren etwas mehr als einen Meter. Angesichts der Entfernung des Mondes von der Erde, die während eines Mondumlaufs zwischen 363.300 und 405.500 Kilometern schwankt, fällt dies nicht ins Gewicht. Spürbare Auswirkungen auf die Erde, etwa durch weniger starke Gezeiten, sind erst über deutlich längere Zeiträume zu erwarten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.