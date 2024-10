Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In den Akkretionsscheiben von Schwarzen Löchern heizt sich die Materie extrem auf. Werden Schwarze Löcher deshalb stets heißer? Material, das in Schwarze Löcher fällt, sammelt sich in der Regel zunächst in einer flachen Scheibe, einer sogenannten Akkretionsscheibe. Das Material in diesen Scheiben heizt sich gewaltig auf. Das führt dazu, dass sie sehr hell werden, was beispielsweise die hellen aktiven Galaxienkerne erklärt, zu denen etwa die Quasare zählen. Sie werden oft so hell, dass sie die umgebende Galaxie komplett überstrahlen. In Bezug auf die Frage ist jedoch eines wichtig: Die Akkretionsscheiben sind nicht Teil des Schwarzen Lochs, befinden sich also noch außerhalb des sogenannten Ereignishorizonts. Sonst könnten wir sie auch nicht sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.