Ist es tatsächlich möglich, dass es auf manchen Exoplaneten Diamanten oder flüssiges Metall "regnet"? Zunächst einmal weiß man über einzelne extrasolare Planeten relativ wenig: Aus Beobachtungen kann man lediglich Vermutungen über ihre atmosphärische Zusammensetzung, ihre Beschaffenheit, die Temperatur, usw. anstellen und sich dann mithilfe von theoretischen Modellen eine Vorstellung davon verschaffen, wie es in der Atmosphäre oder im Inneren der Planeten aussehen könnte. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass es in manchen Exoplaneten zu exotischen Phänomenen wie etwa einem Diamantregen kommen könnte. Man sollte sich dies allerdings nicht wie einen Regentag auf der Erde vorstellen, bei dem es statt Wasser Diamanten regnet: Für solche Phänomene müssen die Umweltbedingungen so extrem sein, dass der Planet nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir von der Erde her kennen oder uns vertraut ist.