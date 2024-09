Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde das gesamte Wasser der Erde ausreichen, um die Oberfläche des Mondes komplett mit Wasser oder Eis zu bedecken? Grundsätzlich ja: Der Mond hat eine Oberfläche von knapp 38 Millionen Quadratkilometern, die mit Wasser bedeckte Oberfläche der Erde umfasst 361 Millionen Quadratkilometer. Damit wäre also ausreichend Wasser vorhanden. Allerdings würde das Wasser bzw. Eis auf dem Mond mangels Atmosphäre an den meisten Stellen sehr schnell verdampfen und ins All verloren gehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.