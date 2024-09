Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Der Mond zeigt der Erde immer die gleiche Seite. Ist es theoretisch möglich, dass irgendwann auch die Erde dem Mond immer die gleiche Seite zuwendet? Wenn sich zwei einander umkreisende Objekte gegenseitig immer die gleiche Seite zuwenden, spricht man von einer doppelt gebundenen Rotation. Man kennt eine solche Rotation vom System Pluto-Charon. Momentan dreht sich der Mond während eines Umlaufs um die Erde exakt einmal um die eigene Achse. Das erklärt, warum wir immer nur grob eine Hälfte von ihm sehen. Allerdings übt der Mond auch gravitative Kräfte auf die Erde aus, die beispielsweise für die Gezeiten verantwortlich sind. Durch dieses gravitative Wechselspiel von Erde und Mond rotiert unser Heimatplanet immer langsamer, die Tage werden also länger. Das geht so lange so weiter, bis sich Mondumlaufdauer und Erdrotation (also die Taglänge) angeglichen haben und der Zustand einer doppelt gebundenen Rotation erreicht ist. Bis es soweit ist, werden aber noch mehrere Milliarden Jahre vergehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.