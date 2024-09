Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Angaben darüber, wie viel Kohlendioxid durch Raketenstarts freigesetzt wird? Lange Zeit war die Freisetzung von Kohlendioxid durch Raketenstarts kaum ein Thema, da es vergleichsweise wenige Raketenstarts gab. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren deutlich geändert, weshalb diese Frage inzwischen untersucht wird. Die Menge hängt dabei immer vom Raketentyp, dem Treibstoff und dem jeweiligen Missionsprofil ab. Für die Falcon-9-Raketen von SpaceX hat man beispielsweise in einer Studie ermittelt, dass bei einem Start allein in den ersten 165 Sekunden rund 116 Tonnen an Kohlendioxid freigesetzt werden. Es laufen daher Forschungen, Treibstoffe und Triebwerke zu entwickeln, deren Kohlendioxid-Bilanz günstiger ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.