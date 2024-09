Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist aus Sputnik 1 am Ende geworden? Nach dem Start am 4. Oktober 1957 sendete Sputnik 1 22 Tage lang Funksignale, dann waren die Batterien erschöpft. Er kreiste dann noch einige Zeit um die Erde und trat am 4. Januar 1958 in die Erdatmosphäre ein, wo er verglühte. Insgesamt hat Sputnik 1 die Erde 1440 Mal umrundet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.