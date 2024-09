Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man eine Treppe zum Mond bauen würde, könnte man gemütlich hochgehen und bräuchte keine Mindestgeschwindigkeit, um die Erde zu verlassen, oder? Diese Frage bezog sich auf eine Frage nach der Mindestgeschwindigkeit, die eine Rakete benötigt, um in einen Orbit um die Erde zu gelangen bzw. den Einflussbereich der Erde zu verlassen. Das gilt natürlich auch, um mit einer Rakete zum Mond zu gelangen. Würde man mit einer Treppe zum Mond diese Mindestgeschwindigkeit umgehen können? Das Problem ist, dass man keine Treppe zum Mond bauen kann: Der Mond dreht sich um die Erde und die Erde dreht sich um die eigene Achse - eine feste Treppe ist also nicht realisierbar. Man hat aber beispielsweise über den Bau von Weltraumfahrstühlen nachgedacht, mit denen man Materialien günstiger in eine Erdumlaufbahn bringen könnte. Bislang hat man aber Schwierigkeiten ein Material zu finden, das den extremen Belastungen, den ein solcher Fahrstuhl ausgesetzt ist, auszuhalten. Solche Probleme hätte ein Treppenbauwerk in diese Höhe natürlich auch. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.