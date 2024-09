Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist der Venus Climate Orbiter Akatsuki noch aktiv? Die Sonde Akatsuki der japanische Raumfahrtagentur Jaxa war 2010 gestartet und sollte Ende 2010 in einen Orbit um Venus einschwenken. Hauptziel war die Untersuchung der Atmosphäre und des Klimas auf unserem Nachbarplaneten. Allerdings versagte im entscheidenden Moment ein Triebwerk, so dass die Sonde zunächst weiter um die Sonne kreiste. Ende 2015 gelang dann ein neuer Versuch und die Sonde schwenkte in einen Orbit ein und konnte mit ihrer Mission beginnen. Die Hauptmission endete 2018, es schloss sich die erweiterte Missionsphase an. Ende April 2024 verlor die Jaxa den Kontakt zu Akatsuki. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.