Wie können gerade Balken in einer Galaxie entstehen, in der sich doch alles dreht? Eine Balkenstruktur, also eine balkenförmige Konzentration von Sternen im Zentrum der Galaxie, findet sich in rund zwei Dritteln aller Spiralgalaxien. Man vermutet, dass diese Balken durch Dichtewellen entstehen, die vom Zentrum der Galaxie ausgehen und die Bahnen der Sterne im Zentralbereich verändern. Grundsätzlich bestehen übrigens die sichtbaren Strukturen in Galaxien nicht immer aus den gleichen Sternen, sind also keine festen Strukturen: Sterne wandern beispielsweise ständig aus den Bereichen der Spiralarme hinaus und andere wieder hinein. Wären die Spiralarme feste Gebilde würden sie sich durch die Rotation der Galaxie sehr schnell "aufdrehen".