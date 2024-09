Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind alle Sterne am Nachthimmel, die ich mit bloßem Auge sehen kann, Sonnen? Ja, bei allen punktförmigen Objekten am Nachthimmel, die mit bloßem Auge zu sehen sind, handelt es sich um Sterne. Die einzige Ausnahme bilden die Planeten, die oft noch heller leuchten sowie unter besonderen Umständen ganz wenige andere Sonnensystemobjekte. Allerdings müssen nicht alle Sterne unserer Sonne ähneln: Bei vielen hellen Sternen handelt es sich um deutlich größere bzw. massereichere Sterne oder Sonnen in einer späteren Phase ihres Lebens. Auch kann es sich bei manchen Sternen um Mehrfachsystem handeln, die mit bloßem Auge nicht zu trennen sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.