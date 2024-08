Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Raumschiffe beschleunigen durch Swing-by-Manöver. Kann man so auch abbremsen? Swing-by- oder Vorbeischwungmanöver werden eingesetzt, um Sonden zu beschleunigen und so Treibstoff zu sparen. Die Manöver ermöglichen oft Missionen, die auf andere Weise kaum oder nur mit sehr viel längerer Reisezeit möglich wären. Die Energie stammt dabei von dem Planeten, an dem das Manöver absolviert wurde. Das Ganze funktioniert aber auch umgekehrt: Mit geeigneter Bahn lässt sich die Geschwindigkeit auf diese Weise auch reduzieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.