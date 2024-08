Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre ein Perpetuum mobile in irgendeiner Form in der Schwerelosigkeit oder auf einem anderen Planeten oder Mond möglich? Als "Perpetuum mobile" bezeichnet man hypothetische Geräte, die ohne weitere Energiezufuhr dauerhaft in Bewegung bleiben und dabei vielleicht sogar noch Arbeit verrichten. Ihre Funktionsweise widerspricht (bei einem sogenannten Perpetuum mobile erster Art) dem Energieerhaltungssatz, der in der gesamten Physik gilt. Die physikalischen Gesetze gelten jedoch überall, also auch im Weltall, auf anderen Planeten und in Schwerelosigkeit, so dass physikalisch unmögliche Geräte auch dort nicht funktionieren werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.