Warum wird die sogenannte Dunkle Energie als eigene Form angesehen, wenn man noch nicht einmal weiß, was Dunkle Materie ist? Man weiß bis heute nicht, worum es sich bei Dunkler Materie und bei Dunkler Energie handelt, sieht aber ihre Effekte - und diese sind gegensätzlich: Während Dunkle Materie für zusätzliche Masse sorgt, was zu einer größeren Anziehungskraft führt, bewirkt die Dunkle Energie eine beschleunigte Ausdehnung des Universums, was dem Gegenteil von zusätzlicher Masse entspricht. Von daher ist es durchaus folgerichtig, diesen beiden Phänomen unterschiedliche Namen zu geben. Beiden Namen sind natürlich nur Platzhalter für etwas, was man bis heute nicht gefunden hat.