Ab wie vielen Erdmassen wird ein Planet zum Gasplaneten? Es gibt keine feste Grenze zwischen Gesteins- und Gasplaneten, da mehrere Kriterien erfüllt sein müssen, damit ein Gasplanet entstehen kann, wobei noch nicht alle Einzelheiten der Planetenentstehung geklärt sind. So muss der Planet beispielsweise nicht nur eine ausreichend große Masse haben, um eine gewaltige Atmosphäre anziehen bzw. halten zu können, sondern das Material für diese Atmosphäre muss auch in der Region der Entstehung des Planeten vorhanden sein. Aus Beobachtungen kann man aber einige Grenzen ableiten: So scheint es ab etwa zwei Erdmassen bzw. 1,23 Erdradien einen Übergang von erdähnlichen bzw. terrestrischen Planeten zu neptunähnlichen Welten zu geben. Der Übergang zu jupiterähnlichen Welten findet dann bei ungefähr 130 Erdmassen statt.