Würde der Druck in einer Molekülwolke ausreichen, um darin ohne Raumanzug herumzufliegen? Kaum: Molekülwolken haben in der Regel eine Dichte, die mehr einem Vakuum entspricht als unserer irdischen Atmosphäre: etwa 100 bis 300 Moleküle pro Kubikzentimeter. In unserer Atmosphäre sind es in der Größenordnung von mehreren Trillionen Teilchen pro Kubikzentimeter. Nur wo gerade neue Sterne entstehen, werden die Dichten deutlich höher.