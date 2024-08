Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die ISS soll am Ende ihrer Mission zum Absturz gebracht werden. Wäre es nicht sinnvoller, sie wiederzuverwenden, etwa im Mondorbit? Nach aktuellen Überlegungen soll die Internationale Raumstation ISS zum Ende ihrer Nutzung gezielt zum Absturz gebracht werden. Es gab aber auch schon, etwa auf russischer Seite, Überlegungen, zumindest neuere Komponenten weiterzuverwenden für eine neue, dann nationale Raumstation. Eine Nutzung von Komponenten für eine künftige Mondstation allerdings wäre sehr aufwendig: Die ISS kreist in einer Höhe von gerade einmal 400 Kilometern um die Erde, bis zum Mond ist es da noch ein weiter Weg. Erforderlich wären also beispielsweise gewaltige Mengen an Treibstoff, um die Module dorthin zu bekommen, wenn dies denn überhaupt problemlos durchführbar wäre. Außerdem sind die ältesten Komponenten der ISS bei Außerdienststellung schon über 30 Jahre alt. Eine einfache Weiterverwendung ohne gründliche Aufarbeitung dürfte also nicht so ohne weiteres möglich, ein "Recycling" im All schwierig sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.