Kann es sich bei mehreren am Himmel entlangwandernden Lichtpunkten noch immer um Starlink-Satelliten handeln? Das ist in der Tat möglich, obwohl der Starlink-Betreiber SpaceX einiges dafür getan hat, dass die Starlink-Satelliten den Nachthimmel nicht mehr so stark stören. Trotzdem lassen sich die Satelliten oft noch immer nach dem Start als markante Lichtpunkte beobachten. Starts finden regelmäßig statt, wann und wo welche Satelliten zu sehen sind, lässt beispielsweise auf der Seite Heavens Above nachsehen.